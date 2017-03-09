當兵可讀學碩士專班 澎防部與義大結盟

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當兵也可進修，澎湖防衛指揮部與義守大學簽訂策略聯盟，義大將在營區開班，師資跨海授課，澎防部所屬士官兵在營服役時，可同步進修完成高等教育學業。

澎湖防衛指揮部與義守大學簽訂策略聯盟由指揮官王興禮中將與高雄義守大學校長蕭介夫2人代表雙方共同簽訂策略聯盟備忘錄。

澎湖防衛部指揮官王興禮中將表示，離島的澎湖在職進修高等教育有限，部份在地的士官兵，有利用閒暇機會，在澎湖科大四技二專部進修，此次澎防部與義大策略聯盟，提供官兵專屬學習平台，讓官兵在服役同時進修管道，取得學位，有著正面的效果，可望吸引更多青年加入國軍行列。

蕭介夫表示，義大在澎湖防區開設有企管系學士班及公共政策與管理學系碩士等專班，將報請教育部核准後，預計在今年9月開班，每周2、3、4晚上由義大師資專程跨海分別在菜園和澎防部2處營區上課。

澎防部政戰主任王文培表示，目前防區有意進修在職學、碩士專班的士官兵，約有100人，未來會酌予補助進修官兵學分費補助。1060309

(中央社)