當兵可讀學碩士專班 澎防部與義大結盟
當兵也可進修，澎湖防衛指揮部與義守大學簽訂策略聯盟，義大將在營區開班，師資跨海授課，澎防部所屬士官兵在營服役時，可同步進修完成高等教育學業。
澎湖防衛指揮部與義守大學簽訂策略聯盟由指揮官王興禮中將與高雄義守大學校長蕭介夫2人代表雙方共同簽訂策略聯盟備忘錄。
澎湖防衛部指揮官王興禮中將表示，離島的澎湖在職進修高等教育有限，部份在地的士官兵，有利用閒暇機會，在澎湖科大四技二專部進修，此次澎防部與義大策略聯盟，提供官兵專屬學習平台，讓官兵在服役同時進修管道，取得學位，有著正面的效果，可望吸引更多青年加入國軍行列。
蕭介夫表示，義大在澎湖防區開設有企管系學士班及公共政策與管理學系碩士等專班，將報請教育部核准後，預計在今年9月開班，每周2、3、4晚上由義大師資專程跨海分別在菜園和澎防部2處營區上課。
澎防部政戰主任王文培表示，目前防區有意進修在職學、碩士專班的士官兵，約有100人，未來會酌予補助進修官兵學分費補助。1060309
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。