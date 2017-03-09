桃捷推桃囍紀念套票 11日起限量販售

機場捷運2日正式營運通車，推出通車紀念套票禮盒供民眾收藏，限量5000套，其中2日線上預購2000套，11日、12日現場販售3000套，喜歡蒐集迷別錯過。

桃園捷運公司今天表示，機捷通車紀念套票禮盒供民眾收藏，限量5000套，11日、12日現場販售3000套，邀請民眾、旅客與鐵道同好，一起分享桃園捷運正式通車的喜悅，典藏這份千載難逢的歷史性里程碑。

桃捷公司表示，套票禮盒委託悠遊卡公司製作，每套內含2張悠遊卡，為對卡設計，象徵機場捷運通車不僅是桃園的囍事，也是台灣的囍事，有雙囍臨門之意；並以精裝禮盒呈現大器質感，適合送禮或珍藏，售價新台幣600元，每人限購2套，售完為止。1060309

(中央社)