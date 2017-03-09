台灣法語週 推廣法國藝術文化
台灣法國文化協會為集結台灣法語人士共同慶祝及推廣法國文化，預計11日至26日主辦「2017台灣法語週」，舉辦一系列藝文活動，如法國詩人講座，法語歌手演唱會等。
外交部歐洲司司長高安今天在外交部例行新聞說明會表示，今年活動重點將是20日的法國知名詩人賈克普維（Jacques Prevert）展覽開幕講座。
賈克普維創作的詩詞曾被許多知名歌手如納京高（Nat King Cole）、愛迪琵雅芙（Edith Piaf）演唱過，他也與電影導演共同創作，最為人知的作品為電影「天堂的孩子們」。在法語週的展覽展現他拼貼影像的作品。
此外，今年台灣法語週也舉辦一系列活動，包括法語歌唱大賽、海地之夜、兒童繪本故事等。
高安說，法語系國家組織每年3月推動全球法語日，台灣法國文化協會歷年都在3月20日響應，並自2012年擴大舉辦台灣法語週。這次活動由法國文化協會主辦，法國在台協會及相關法語系國家駐台機構協辦。1060309
(中央社)
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