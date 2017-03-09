銓敘部：育嬰津貼額度 不宜貿然變更

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銓敘部今天在考試院會報告指出，育嬰留職停薪津貼開辦以來，公教人員請領從2545人逐年成長，去年達5486人；提高給付額度，將影響保險財務穩定，須審慎研議，不宜貿然變更。

銓敘部上午在考試院提出「公教人員保險育嬰留職停薪及生育給付執行情形」報告。

銓敘部比較公教與勞保育嬰留職停薪津貼，公保被保險人數57萬餘人，勞工就業保險被保險人數667萬餘人，公教人員請領比率6.23%，勞工6.89%。平均每月核發金額，公教人員新台幣1萬7275元，較勞工1萬7661元少。公教與勞工都是女性占8成至9成以上。

生育給付部分，公教人員請領比率4.29%，勞工為3.9%，平均每人領受金額，公教人員為5萬9976元，較勞工5萬5909元多。

有部分考試委員建議提高育嬰津貼額度，銓敘部經徵詢其他相關機關意見指出，提高給付額度等，將影響保險財務穩定，況且提高育嬰津貼與有效鼓勵生育間關聯性，仍須審慎研議，不宜貿然變更現行標準。

銓敘部說，國家發展委員會已於行政院人口政策會報下增設提升生育率政策小組，作為跨部會政策協商平台，正盤整育嬰津貼及生育給付等相關生養措施並提出討論，等有具體共識，將提報行政院人口政策會報通過後規劃實施。

銓敘部指出，因應103年12月修正公布的性別工作平等法，將原請領育嬰津貼條件由任職滿1年修正為任職滿6個月，將研擬把請領公保育嬰津貼的加保年資條件，由1年修正為6個月，將納入公保法修正草案，報考試院審議。1060309

(中央社)