海豹式鼓掌掀話題 妮可基嫚這樣解釋
好萊塢女星妮可基嫚上月在奧斯卡頒獎典禮為得獎者鼓掌時，由於拍手方式有如海豹般奇特，意外在網路引發熱烈討論。事隔多日她終於打破沉默，解釋這種「海豹式鼓掌」從何而來。
英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，49歲妮可基嫚（Nicole Kidman）以「漫漫回家路」（Lion）入圍奧斯卡最佳女配角獎，典禮當天她選穿貼身露肩長禮服，還搭配復古鑽石手鍊與耳環替造型加分，沒想到最受討論的是她有趣的鼓掌方式。
妮可基嫚接受洛杉磯地區KIIS FM廣播電台專訪時表示，她其實是怕自己弄壞手上的海瑞溫斯頓（Harry Winston）鑽戒，「這真的好尷尬，當時感覺就像是『天啊，我真的很想拍手』。」
「我不想要不拍手，你說比起來哪個比較糟糕？為什麼妮可沒鼓掌？」妮可基嫚邊說邊模仿，認為「不鼓掌」有可能成為下個媒體頭條。
「所以我開始拍手，但這真的很難，因為我手上戴著超大戒指，那不是我的，又非常華麗精緻，我很怕弄壞它。」
妮可基嫚當時戴的鑽戒總重超過119克拉，也難怪她會發明出這種鼓掌方式。（譯者：中央社周莉芳）1060309
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。