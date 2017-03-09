海豹式鼓掌掀話題 妮可基嫚這樣解釋

好萊塢女星妮可基嫚上月在奧斯卡頒獎典禮為得獎者鼓掌時，由於拍手方式有如海豹般奇特，意外在網路引發熱烈討論。事隔多日她終於打破沉默，解釋這種「海豹式鼓掌」從何而來。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，49歲妮可基嫚（Nicole Kidman）以「漫漫回家路」（Lion）入圍奧斯卡最佳女配角獎，典禮當天她選穿貼身露肩長禮服，還搭配復古鑽石手鍊與耳環替造型加分，沒想到最受討論的是她有趣的鼓掌方式。

妮可基嫚接受洛杉磯地區KIIS FM廣播電台專訪時表示，她其實是怕自己弄壞手上的海瑞溫斯頓（Harry Winston）鑽戒，「這真的好尷尬，當時感覺就像是『天啊，我真的很想拍手』。」

「我不想要不拍手，你說比起來哪個比較糟糕？為什麼妮可沒鼓掌？」妮可基嫚邊說邊模仿，認為「不鼓掌」有可能成為下個媒體頭條。

「所以我開始拍手，但這真的很難，因為我手上戴著超大戒指，那不是我的，又非常華麗精緻，我很怕弄壞它。」

妮可基嫚當時戴的鑽戒總重超過119克拉，也難怪她會發明出這種鼓掌方式。（譯者：中央社周莉芳）1060309

(中央社)