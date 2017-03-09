反薩德新招？陸研發超高速匿蹤無人機
南韓正在境內建立美國終端高空防衛系統（THAAD，俗稱薩德）之際，中國航天科工集團公司正致力研發可攻擊雷達的超高速匿蹤無人機。
英文中國日報網今天在報導中引述中航科工副總理魏毅寅說，公司正在研發軍用無人機，它可以攻擊雷達和防空武器。
據報導，中航科工研發的無人機具有遠程匿蹤性能，飛行高度接近太空（地面上20至100公里之間）。
報導引述魏毅寅說，全球各地進行的軍事改革正大幅改變軍隊的面貌，而在現代戰事中，無人機已成為必要的武器，因為它可以在高解析度的空中偵察扮演角色，以及進行遠距離精確打擊、反潛行動和空中戰鬥。
他說，在大陸第13個5年規畫（2016至2020年）內，中航科工將會致力於研發遠程匿蹤無人機，完成高速戰鬥或偵察無人機的設計，並會拓展國內外市場。
據報導，當前大陸在國際市場上最受歡迎的軍用無人機是CH（彩虹）家族無人機，已出口到10個國家的軍方使用。
此外，剛試飛成功的翼龍II無人機獲得大陸歷來最大的一張無人機出口訂單。
至於中航科工自行生產的無人機WJ-500, WJ-600和WJ-600A/D等，也正推向市場。
報導表示，中航科工最新型號的WJ-600A/D達到超高速飛行的每小時700公里。相對之下，大陸其他無人機只達到每小時280公里。
報導表示，WJ-600A/D有匿蹤設計。
薩德配備的雷達偵測範圍涵蓋中國大陸，北京方面對美國在南韓部署這套系統十分不滿。隨著部署腳步加快，大陸軍事專家近來提出不少攻擊薩德的方式。1060309
(中央社)
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