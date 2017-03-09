自己的環境自己救 日本媽媽出動測輻射
離福島核電廠約1小時車程的實驗室，戴著白色口罩的女性將豔紅的草莓擠壓進罐子內，準備進行輻射污染測量。
路透社報導，距離大地震造成福島核電廠3座反應爐核心熔毀已經6年，當地毫無科學背景的的媽媽們組成1個實驗室，不斷追蹤食物、飲水與排泄物中的輻射含量。
在這裡，一些媽媽把不同的碗與手工紙製容器中的樣本分離出來，有些人則負責盯著電腦數據進行記錄，這些數據都會公開讓大眾查詢。
這些工作時穿著粉色防護服的女性，每天只收取相當微薄的薪水來這裡上班幾小時，讓她們還可在孩子放學後照料他們。
提供這個媽媽輻射實驗室空間的非營利組織放射能市民測定室Tarachine主任鈴木香織（Kaori Suzuki，音譯）笑著說：「在大學裡面，數據都是由具水準的學生負責，他們都有通過測驗才能測量輻射，在這裡，通通都是兼差的媽媽在做，很瘋狂的狀況。」
2011年3月11日發生規模9大地震引發海嘯，當局宣布核電廠周邊禁止進入之後，Tarachine在福島核電廠以南60公里，磐城市的海岸邊設立起來。
除了日本政府與東京電力公司（TEPCO）公布的數據，Tarachine每個月都公布自己的發現作為補充參考。
在大眾捐款資助下，這些媽媽們購買設計用來測量食物污染的設備，量測鈀同位素134與137，收集伽瑪射線、鍶九十與氚的數據，這些都與福島核災息息相關。
媽媽們表示，比起政府，許多父母還比較相信他們實驗室的輻射數據。
鈴木說：「這些議題是媽媽們每天生活的一部份，所以，比起只是堆積專家知識，她們更有聚焦特定趨勢與各式不同問題的能力。」（譯者：中央社許湘欣）1060309
(中央社)
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