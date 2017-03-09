高中生出國留學5年翻倍，民間送老師出國培訓

師大附中英語老師吳詩綺（左）嘗試將英語置入其他學術領域課程中。（林志成攝）

國內大學畢業生不喜歡出國留學，但高中畢業生剛好相反！教育部統計，民國99年時，高中畢業生出國留學人數僅556人，但到104年已經激增到1443人，5年來成長1.6倍，許多高中生的英語能力讓人刮目相看。

高中畢業生要出國留學，英語能力很關鍵。美國教育測驗服務社（ETS）台灣代理商忠欣公司今天宣布，將甄選台灣優秀的英語教師赴美國培訓，以期回國後能協助台灣英語教師共同提升青年學子的學術英語能力。

台北大學人文學院院長劉慶剛說，高教國際化已不可抵擋，國內許多大學同一門課會開設英語或中文授課的兩個班，但最後結果是，英語授課班級常開不成，或中文授課班級人數比英語授課班級多很多，主要原因是國內學生的學術英語能力不夠，缺乏信心去修全英語課程。

新北市板橋高中校長高栢鈴說，愈來愈多海外頂尖大學來台招收績優學生，高中因此加強學生英語程度因應，這幾年板中就讀世界排名前百大的頂尖大學的人數逐年升高，2016年約10位就讀世界百大，如美國德州大學奧斯汀分校、英國雪菲爾大學等。

師大附中英語老師吳詩綺顛覆傳統教學法，嘗試將英語置入其他學術領域課程中。她在高一英文課中間設「做化學實驗學英文」課程，讓學生在高中時就模擬國外大學的真實情境、接受跨領域學習、跨學科挑戰，並以托福測驗評量學生是否具備能在國外課堂的能力，對於有志前往海外念大學的高中生而言，是一大幫助。

師大附中高三生李紀葳，多益考了945分（滿分990分），目前已錄取香港的大學，8月就要前往就讀。她表示，她在師大附中的英語課非常有趣，不只是讀課本，還會將課本的議題深入討論，譬如讀到墮胎，老師會要同學收集資料，然後進行辯論，培養大家使用學術英語的能力。

有意參加甄選的老師，可在4月6日前將申請資料寄到忠欣公司，或電洽（02）27018008轉713詢問。獲選者，8月20日至23日到美國受訓，機票、食宿費用完全由忠欣公司負擔。

(中時)