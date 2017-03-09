老外自行車環台高山失溫　榮興派出所出手搭救

外籍人士在台8線公路騎車失溫，榮興派出所員警請吃泡麵讓他恢復體力。（廖肇祥翻攝）

外籍人士在台8線公路騎車失溫，在榮興派出所暫時休息恢復體力。（廖肇祥翻攝）

外籍人士在台8線公路騎車遇到爆胎又失溫，榮興派出所員警協助修車。（廖肇祥翻攝）

一名外籍人士騎自行車欲環繞臺灣一周，8日下午3時許，行台8線公路99公里時，因車後輪遭異物刺破，無法繼續前進，在前不著村，後不著店求助無門之下，發現公路旁的仁愛警分局榮興派出所，猶如黑夜的一盞明燈，立即向員警請求協助。

榮興派出所所長徐木淋及警員林存禮，以手機翻譯軟體溝通，得知該外籍人士困境後，立即協助修補遭異物刺破的輪胎。該外籍人士騎自行車僅穿簡便式雨衣，全身遭雨淋濕如落湯雞一般，最近山區下午氣溫驟降，致身體顫抖失溫，員警見狀，即煮泡麵裹腹及提供電暖爐暖身。

考量天色已晚及路途甚遠，當時山區又下著滂沱大雨，深怕發生意外，外籍人士在派出所休息約1個多小時後，安排至大禹嶺民宿暫住一晚，隔天繼續前往花蓮的行程。

仁愛警分局表示，愛心不分國界，不因事小而不為，員警主動服務精神，深獲該外籍人士感激，他表示隻身來台旅遊，途中遇到困難，在無依無靠，倉皇失措，心慌意亂之下，幸好碰到熱情為民服務的台灣警察，幫忙解決困難，心中除了感謝還是感謝。

(中時)