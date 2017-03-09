最新民調公佈 5成6認為物價漲與一例一休有關

我要評比

國家政策研究基金會上午舉行「蔡政府告訴你：物價正在跌」暨民調發布記者會，由基金會執行長孫立群（中）主持，邀國家政策研究基金會經發財政組召集人林祖嘉（左）、中國國民黨籍立委王惠美（右）與談。

根據國家政策研究基金會公布民調，55.9%受訪民眾認為春節過後物價普遍上漲，與推動一例一休有關，43.5%受訪民眾不滿意總統蔡英文施政表現，36.7%滿意；48.1%不滿意行政院長林全內閣施政表現，26.9%滿意。

至於已經上路的「一例一休」，62.9%認為台灣中小企業經營變得更加困難，20.9%不同意這樣的看法；57.7%不同意勞工權益變得更有保障，28.6%同意。

(中時)