偽藥橫行 林揆：常用高單價藥品即刻全面清查

針對近來坊間偽造降血脂藥「冠脂妥」的事件，造成社會不安，行政院長林全指示衛福部針對回收的偽藥，嚴加管控銷毀，同時對於其他民眾常用或高單價藥品，亦應即刻展開清查，避免再有偽冒情形發生。

林揆並要求衛福部，針對降血脂偽藥調查情況，積極運用網路、大眾傳播媒體等管道，將社會大眾擔心與疑問逐一清楚說明，減少不必要的恐慌。在衛福部及檢調機關通力合作下，已將主嫌收押並要求業者全面執行回收及換藥作業，對此林揆也表示肯定。

林揆強調，需要借此機會，重新、且全面的檢討，對台灣目前所有不只是偽藥，包含所有藥品溯源及流向管理、藥廠生產品質管控、醫療院所用藥查核，及偽藥通報與回收之標準作業程序等各種管理機制，要在最短時間內徹底檢視，建立完善的制度，方能有效保障民眾用藥安全，以維護國人健康，建立台灣於國際間的醫藥管理制度的口碑，讓民眾對政府醫藥管理具備信心。

林說，任何危機也會是轉機，此事件考驗整個醫療安全體系，特別是衛福部及有關藥品安全的主管機關，在過去這段時間所做的工作是否得到人民的信賴。

(工商)