執行媽祖勤務 巡官疑心肌梗塞命危

苗栗白沙屯媽祖12天徒步進香活動，9日即將回鑾，警方沿途派駐警力協勤維持交管，而通霄分局一組巡官蔡金吉（55年次）值勤時疑似心肌梗塞倒地不起，送醫搶救仍有生命危險。圖非當事員警。中央社記者管瑞平攝 106年3月9日

苗栗白沙屯媽祖今天回鑾，協勤維持交管的通霄分局一組巡官蔡金吉(55年次)值勤時疑似心肌梗塞倒地不起，同事緊急以警車送醫，雖恢復心跳呼吸，但狀況危急，有生命危險。

白沙屯媽祖今年12天11夜徒步進香活動，今天最後一天，上午7時媽祖鑾轎自昨晚駐駕的通霄慈后宮出發，通霄分局一組巡官蔡金吉與同事共乘一輛巡邏車，在進香團最後方戒備協助交管，行經台1線新埔路段時，突然倒地不起失去意識。

同事見狀，緊急以巡邏車將他載往通霄光田醫院搶救，恢復心跳呼吸後轉往大甲光田加護病房，目前生命徵象仍不穩定，昏迷指數3，積極搶救治療中，家屬已從彰化趕赴醫院探視。

通霄分局一組組長王治堅表示，2月26日凌晨白沙屯媽祖起駕進香，當晚蔡金吉也曾在出勤前暈倒，由同仁送往醫院急診，當時醫師即懷疑心臟方面問題，叮囑他務必儘速做進一步檢查。

王治堅說，平日未見蔡金吉有服用特別藥物，昨天媽祖進入苗栗縣通霄、苑裡轄區，分局也有安排交管勤務，但蔡金吉並未出勤，都留在辦公室辦公，身體無異狀，突然發生這樣的事，大家也很錯愕。1060309

(中央社)