執行媽祖勤務 巡官疑心肌梗塞命危
苗栗白沙屯媽祖今天回鑾，協勤維持交管的通霄分局一組巡官蔡金吉(55年次)值勤時疑似心肌梗塞倒地不起，同事緊急以警車送醫，雖恢復心跳呼吸，但狀況危急，有生命危險。
白沙屯媽祖今年12天11夜徒步進香活動，今天最後一天，上午7時媽祖鑾轎自昨晚駐駕的通霄慈后宮出發，通霄分局一組巡官蔡金吉與同事共乘一輛巡邏車，在進香團最後方戒備協助交管，行經台1線新埔路段時，突然倒地不起失去意識。
同事見狀，緊急以巡邏車將他載往通霄光田醫院搶救，恢復心跳呼吸後轉往大甲光田加護病房，目前生命徵象仍不穩定，昏迷指數3，積極搶救治療中，家屬已從彰化趕赴醫院探視。
通霄分局一組組長王治堅表示，2月26日凌晨白沙屯媽祖起駕進香，當晚蔡金吉也曾在出勤前暈倒，由同仁送往醫院急診，當時醫師即懷疑心臟方面問題，叮囑他務必儘速做進一步檢查。
王治堅說，平日未見蔡金吉有服用特別藥物，昨天媽祖進入苗栗縣通霄、苑裡轄區，分局也有安排交管勤務，但蔡金吉並未出勤，都留在辦公室辦公，身體無異狀，突然發生這樣的事，大家也很錯愕。1060309
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。