國安局：8名台灣人傾向支持IS 監控中

國安局官員今天在立法院表示，國內有支持IS傾向的可疑人士計有8個，由於這8人的精神不穩定，因此國安局仍持續監控這8人，這8人都是台灣人。

立法院外交及國防委員會今天邀請國安局進行業務報告，印尼女子特莉（Tri Astiningsih）因為疑似涉激進組織伊斯蘭國（IS）遭台灣遣返，國安局長彭勝竹面對民主進步黨籍立法委員蔡適應質詢時表示，該名女子是因為從事工作與來台目的不同，並因逾期滯台而被遣返。

蔡適應並引用國安局在立法院上一個會期的報告指出，國內有支持IS傾向的可疑人士計有8個，蔡適應並詢問這8人的最新狀況，國安局第三處處長黃裕順答詢表示，由於這8人的精神不穩定，因此國安局仍持續監控這8人，這8人都是台灣人。

蔡適應追問，如果有外國人在台灣工作，但後來被通報可能是支持IS的人該怎麼辦？黃裕順表示，如果是外國人就遣返，如果是歸化台灣的外國人就持續監控。黃裕順表示，由於涉恐名單敏感，不方便在此說明。

中國國民黨籍立委呂玉玲質詢時表示，世界大學運動會將舉行，是否有支持IS的人透過世大運進入台灣？

彭勝竹說，針對世大運，去年4月開始就進行部署和掌握。呂玉玲追問有沒有掌握IS在台活動人員名單？彭勝竹說，的確有和相關友方交換名單，沒有名單上的人入境台灣，會請移民署做好管制。1060309

(中央社)