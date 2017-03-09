北市YouBike租太久 每小時發簡訊提醒

台北市交通局為提醒民眾租借時間及減少還車不確實情形，未來租借超過4小時，每小時將以簡訊提醒，為了避免干擾民眾作息，簡訊發送時間僅在早上8時至晚上10時。

台北市交通局發現，YouBike客服電話所詢問事項中，以使用紀錄、借還車或扣款是否成功等項佔大宗，不少人擔心沒有還車成功，或是忘記還車，衍生額外費用。

北市交通局表示，民眾租借YouBike後4小時仍未有還車紀錄者，除會收到系統自動發送簡訊通知外，也可下載或更新完成YouBike APP，以手機號碼登入會員帳號，點選「推播紀錄」選項，並勾選上方「啟用推播」功能後，在租還車3分鐘內，即可收到系統回傳的消息。

北市交通局說，民眾在還車後，持交易卡片(悠遊卡或一卡通)放置於停車柱面板感應區感應扣款，且面板顯示由藍燈轉綠燈後，即表完成還車程序，如果相關問題，可撥打02-89785511詢問。1060309

(中央社)