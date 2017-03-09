北市YouBike租太久 每小時發簡訊提醒
台北市交通局為提醒民眾租借時間及減少還車不確實情形，未來租借超過4小時，每小時將以簡訊提醒，為了避免干擾民眾作息，簡訊發送時間僅在早上8時至晚上10時。
台北市交通局發現，YouBike客服電話所詢問事項中，以使用紀錄、借還車或扣款是否成功等項佔大宗，不少人擔心沒有還車成功，或是忘記還車，衍生額外費用。
北市交通局表示，民眾租借YouBike後4小時仍未有還車紀錄者，除會收到系統自動發送簡訊通知外，也可下載或更新完成YouBike APP，以手機號碼登入會員帳號，點選「推播紀錄」選項，並勾選上方「啟用推播」功能後，在租還車3分鐘內，即可收到系統回傳的消息。
北市交通局說，民眾在還車後，持交易卡片(悠遊卡或一卡通)放置於停車柱面板感應區感應扣款，且面板顯示由藍燈轉綠燈後，即表完成還車程序，如果相關問題，可撥打02-89785511詢問。1060309
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。