自動販賣機食品加嚴標示 7月上路
近年販賣機奶茶、食品掀起旋風，卻爆發衛生問題。食藥署今宣布，未來販賣機食品標示將比照一般包裝食品，7月1日起上路，將由衛生局展開稽查檢查標示及生菌數。
衛生福利部食品藥物管理署今天上午預告「自動販賣機販售食品之標示規定」草案，將進行為期60天的預告評論期，蒐集各界意見。
食藥署食品組簡任技正林旭陽表示，未來自動販賣機的包裝食品標示，完全比照規範一般包裝食品的「食品安全衛生管理法」第22條及相關規定。
散裝食品則8項須標示，包括品名、內容物及食品添加物名稱、食品負責廠商或製造廠商名稱、電話號碼、地址及登錄字號、原產地、有效日期、過敏原、基因改造食品原料、重組肉等，比一般散裝食品更嚴格。
至於自動販賣機調製食品，則大致比照散裝食品標示，但考量這是消費者投幣選擇後才調製的食品，得免標示有效日期，另7項仍得標示。
此外，這些標示是否須標示於食品容器上？林旭陽表示，包裝、散裝食品的容器須標示有效日期，其他標示則不限定標示於容器上，可標示在自動販賣機上，或以卡片、標示牌板等形式，懸掛、黏貼於機器周邊供民眾辨識。
食藥署指出，新規定將於7月1日上路，也會請各縣市衛生局展開稽查，針對標示、生菌數等進行抽驗，業者如未依規定標示或標示不實，將依食安法規定令業者限期回收改正，並得處新台幣3萬元至300萬元或4萬元至400萬元罰鍰。1060309
(中央社)
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