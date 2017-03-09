婦女節全球大串聯 數萬人上街倡平權

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全球各地數以萬計女性今天上街遊行，訴求平權。抗議活動從土耳其、西班牙到美國等國遍地開花，當中不乏對美國總統川普的隆隆罵聲。

全球紀念國際婦女節之際，根據法新社，西班牙官員說，首都馬德里約有4萬人聚集，譴責對婦女的暴力行為，還說國內數十城市也有類似示威活動。

土耳其各地也出現激昂的集會，包括去年發生1名女性穿短褲搭公車遇襲的伊斯坦堡（Istanbul），示威群眾也抨擊總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）擴權。

伊斯坦堡有1萬多人走上獨立大街（Istiklal Avenue），高呼「終止男性暴力」，以及「艾爾段快跑，我們來了」，意指這位土耳其領導人尋求改為總統制並廢除總理一職。

維權人士莒內（Ozlem Gul）在伊斯坦堡說：「我們必須對抗針對我們的身體、工作及看法的攻擊行為，」「我們不會停下來，我們會繼續為土耳其婦女奮鬥。」

聯合國1975年開始慶祝3月8日國際婦女節，全球各國跟進，表彰女性成就並力倡提升婦女權益。

川普執政下的美國，自由派女性感覺得來不易的權益面臨數十年來最大威脅，紐約出現最大規模示威。

警方估計，約有3000到5000人湧入華盛頓廣場（Washington Square），許多人穿戴紅色帽子、外套、圍巾或洋裝，訴求更多人權並譴責川普政府。

洛杉磯地區也有多處舉行集會，鬧區有數百名女性手持標語，支持同工同酬、反對川普等各式議題。維吉尼亞州亞歷山卓市（Alexandria）甚至因為有人響應「無女性日」（A Day Without Women）活動罷工，使得學校不得不停課。

華府也有數百人在白宮外一處公園示威，高呼「川普必須走人」。

此外，從澳洲到拉丁美洲也有抗議活動。尤其在每30小時就有1名女子被男性伴侶或前伴侶殺害的阿根廷，數千人在總統府前聚集。部分群眾手持標語，上頭寫道「已經夠了！我們要彼此都活著」。

俄羅斯媒體報導，數名女權人士在戒備森嚴的莫斯科克里姆林宮抗議後，曾遭短暫拘留。而在烏克蘭，約有1000人在首都基輔，呼籲重返節日最初的女權意義，而非像現今大多流於送鮮花禮物的形式。（譯者：中央社盧映孜）1060309

(中央社)