中正紀念堂轉型小組名單 文化部將擴成員
中正紀念堂轉型引發社會討論，國民黨立委柯志恩質疑「中正紀念堂轉型推動諮詢小組」的委員成員過於單一，應將名單成員擴大，文化部長鄭麗君說，未來成員還會擴大。
文化部今天在立法院教育及文化委員會業務報告，中正紀念堂轉型問題近日引發社會討論，柯志恩在質詢時提到，「中正紀念堂轉型推動諮詢小組」的委員成員過於單一，認為文化部應該將名單成員擴大。
鄭麗君回應，柯志恩拿到的名單只是第一次出席的名單，未來成員還會擴大。
「中正紀念堂轉型推動諮詢小組」成員包含台大歷史系教授花亦芬、中研院近史所副研究員陳儀深、資深媒體人陳銘城、台大政治系教授黃長玲、中研院法律學研究所助理研究員蘇彥圖、東吳政治系副教授陳俊宏、社民黨新任秘書長葉虹靈。柯志恩認為諮詢小組成員都處在同溫層，不夠中性化。
鄭麗君表示，小組成員來自各界專家，包含歷史界、博物館界、社會各界等，文化部持續擴大諮詢小組，將陸續邀請包括人權、歷史、博物館學、藝術文化、都市計畫、公共行政、法律、文化資產保存等八大領域委員接受諮詢。1060309
(中央社)
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