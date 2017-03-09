葉宜津拋台鐵100％國有公司化 台鐵：從結構檢討

今立院交通委員會執行台鐵預算報告，立委葉宜津質詢時再次強烈主張台鐵應「公司化」，且由交通部100％持股，台鐵局長鹿潔身表示要從人力、財務等結構面徹底檢討，且工會希望爭取福利事項優先確認，才願往下談。她希望台鐵1年內提出國有公司化評估報告。

葉宜津強調，資位制起薪較低，台鐵運、工、機、電人員，又需要時間訓練及上手，制度不改，人員永遠來源不足，就會產生過勞，輕則員工罷工，重則發生事故，因此她主張公司化，才能在運作、經費及人事彈性上大幅鬆綁。

葉宜津說，即便公司化，仍可像桃機公司、港務公司維持交通部100％持股，台鐵就可具體規劃，就調整員額、薪資結構向員工解釋，才能消除員工疑慮。

立委鍾佳濱也指出，望台鐵有更靈活地晉用方式。鹿潔身說，對人員缺口及待遇改善，已專案報交通部，交通部也已成立專案小組。為了避免跟高普考「重榜」，已建議考試院修正考試科目。

另外，葉宜津強調，交通部只剩台鐵局員工還在用資位制，很不公平，何時才能改成簡薦委制？政務次長范植谷指出，台鐵內部及工會還有些意見。

立委陳素月也問台鐵留不住人？鹿潔身回答，跟工作環境、待遇都有關係，已檢討把基層養護人力改成無資位人員，台鐵可以自己招。

(中時)