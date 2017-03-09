巴薩94狂！6比1逆轉創歐冠最狂紀錄

巴薩後衛羅貝托在全場補時第5分鐘踢進決定性的進球，興奮的狂奔慶祝。（美聯社）

西甲「宇宙軍團」巴塞隆納9日再次展現宰制地表的威力！雖然首回合在巴黎以0比4慘敗，但回到主場的巴薩開賽3分鐘就破門，並靠後衛羅貝托（Sergi Roberto）在全場補時第5分鐘的精彩絕殺，以6比1大勝巴黎聖日耳曼，兩回合總比分6比5晉級8強，也締造歐冠賽史最大逆轉晉級紀錄。

「這是我生涯踢過的最佳比賽，」攻入兩球、還製造一顆12碼球的「巴西隊長」內馬（Neymar）：「從歷史、進球數到球隊展現的高水準，我自己的狀態也非常非常的好，我真的非常高興。」

巴西隊長內馬（右）在巴薩獲勝晉級後，跪地感謝上帝。（美聯社）

烏拉圭前鋒蘇亞雷斯（左二）開賽2分多鐘就以後頂進球替巴薩首開紀錄。（美聯社）

這場歐冠16強第2回合高潮迭起，巴薩必須扭轉首回合輸的4球，結果一開賽烏拉圭前鋒蘇亞雷斯（Luis Suarez）就在門前後頂進球，替這場絕地大反攻揭開序幕，聖日耳曼還在上半場終了前奉送烏龍球，讓巴薩2比0領先。

下半場開賽5分鐘，內馬在禁區內被絆倒，隊長梅西（Lionel Messi）操刀12碼球破門，巴薩追成3比0，眼看逆轉大有可為，12分鐘後卻被烏拉圭前鋒卡瓦尼（Edison Cavani）踢進一腳凌空勁射，比數成為3比1。

巴薩隊長梅西（左二）踢進12碼球，內馬上前擁抱。（美聯社）

巴黎聖日耳曼前鋒卡瓦尼進球後狂奔慶祝，以為8強門票已經到手。（美聯社）

卡瓦尼和隊友在9萬多人的紐坎普球場狂歡慶祝，因為這顆寶貴的客場進球，表示巴薩得贏到6比1才能晉級。結果巴薩並沒有放棄，儘管他們一直攻到第87分鐘都沒再次得手，但內馬此時踢進漂亮的直接自由球，又點燃了逆轉希望。

「我們相信我們能做到，」內馬說：「我們知道自己可以，我們能夠逆轉任何比賽，我們相信自己的球員、相信球隊，相信我們無所不能。」

進入補時之前，蘇亞雷斯在禁區內和客隊球員身體接觸後倒地，裁判吹判12碼球，儘管這個判決令聖日耳曼很不服氣，但內馬操刀破門，讓「不可能的任務」只剩下最後一步。最後巴薩一記過頂傳球，羅貝托反越位成功左腳凌空墊射破門，這顆在全場補時4分39秒的進球，把巴薩送入8強也締造歐冠新猷。

「很多人說我們玩完了，」巴薩後衛皮克（Gerard Pique）說：「有一天我們會下來，但現在我們仍站在這裡。也許世事不能盡如人意，但明天的太陽還是會升起，現在我要先去開趴慶祝了！」

(中時電子報)