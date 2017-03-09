通緝夫妻領女兒匯款 太張揚落網

楊姓通緝犯夫妻落網。（徐養齡翻攝）

高雄市楊姓夫妻因詐欺案雙遭通緝，落難鴛鴦2年多來一路輾轉逃亡，靠女兒匯款資助生活，日前逃到新竹市，不料8日晚間在百貨公司領錢時，因跨行提款5次引起警方注意，狼狽落網。

警方調查，52歲楊男及49歲妻子，2015及2016年間接連因倒會案遭會員提告，兩人捲款60多萬潛逃，遭雄檢發布通緝，這對落難鴛鴦從此展開逃亡之旅，不僅隱姓埋名，還刻意不用信用卡、提款卡，避免遭檢警追蹤。

昨晚楊男開車載妻子到租屋處附近的百貨公司提款，妻子在車上等候，楊男因跨行提款有金額限制，接連領了5次，儘管他頭戴鴨舌帽、臉上掛口罩，仍遭執行防詐騙勤務的員警盯上，上前盤查時，楊男又支支吾吾交代不清。

經核對身分，發現他是通緝在案的嫌犯，楊妻發現事態不對勁，下車朝丈夫觀望，警方眼尖發現，一併清查身分，發現楊妻也是通緝犯，雙雙被帶回派出所偵訊，訊後被解送雄檢歸案。

(中時)