寶寶臉上起疹子 小心是皮膚炎作祟
新竹1對夫妻日前帶著1個月大的寶寶到門診打疫苗，媽媽焦急問醫生「孩子臉上、身上都起疹子，是洗澡沒洗乾淨嗎？」醫師認為，幾個月大的嬰兒起的皮疹，幾乎都是良性的，少數皮膚炎則需到皮膚科就醫。
台大醫院新竹分院小兒部醫師楊雯倩表示，在嬰兒身上常見的皮膚疹包含毒性紅斑、熱疹、粟粒疹、脂漏性皮膚炎、異位性皮膚炎，其中除了異位性皮膚炎，其餘症狀多數都可自癒。
楊雯倩指出，異位性皮膚炎多發生嬰幼兒的臉部、手肘外側、膝蓋、腳踝外側等，病灶處的紅疹容易有慢性、反覆性的搔癢，小嬰兒會用手去磨去抓，導致脫屑甚至苔癬化，摸起來乾燥粗糙，嚴重的個案會因為破皮而有細菌感染。
雖然嬰幼兒的疹子大多都是良性的，還是有不少皮膚疾患是需要治療的，例如嚴重的異位性皮膚炎、金黃色葡萄球菌感染，或是皮膚的黴菌感染，父母若有疑慮，還是建議帶小朋友到小兒科或皮膚科就診檢查。
毒性紅斑發生在新生兒出生後幾天到2、3周之間，可以看到許多1、2公分大的淡紅斑，分布在軀幹及臉部，紅斑上會有白白黃黃的小點，似膿包狀，但其實毒性紅斑並非細菌感染，不需要特殊治療，是自癒性的。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。