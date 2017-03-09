寶寶臉上起疹子 小心是皮膚炎作祟

新竹1對夫妻日前帶著1個月大的寶寶到門診打疫苗，媽媽焦急問醫生「孩子臉上、身上都起疹子，是洗澡沒洗乾淨嗎？」醫師認為，幾個月大的嬰兒起的皮疹，幾乎都是良性的，少數皮膚炎則需到皮膚科就醫。

台大醫院新竹分院小兒部醫師楊雯倩表示，在嬰兒身上常見的皮膚疹包含毒性紅斑、熱疹、粟粒疹、脂漏性皮膚炎、異位性皮膚炎，其中除了異位性皮膚炎，其餘症狀多數都可自癒。

楊雯倩指出，異位性皮膚炎多發生嬰幼兒的臉部、手肘外側、膝蓋、腳踝外側等，病灶處的紅疹容易有慢性、反覆性的搔癢，小嬰兒會用手去磨去抓，導致脫屑甚至苔癬化，摸起來乾燥粗糙，嚴重的個案會因為破皮而有細菌感染。

雖然嬰幼兒的疹子大多都是良性的，還是有不少皮膚疾患是需要治療的，例如嚴重的異位性皮膚炎、金黃色葡萄球菌感染，或是皮膚的黴菌感染，父母若有疑慮，還是建議帶小朋友到小兒科或皮膚科就診檢查。

毒性紅斑發生在新生兒出生後幾天到2、3周之間，可以看到許多1、2公分大的淡紅斑，分布在軀幹及臉部，紅斑上會有白白黃黃的小點，似膿包狀，但其實毒性紅斑並非細菌感染，不需要特殊治療，是自癒性的。

(中時)