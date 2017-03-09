堆高機工廠冒黑煙 幸無人員受傷

燕巢一處鐵皮屋工廠9日凌晨竄黑煙。(翻攝畫面)

工廠內堆高機台燒得焦黑。(翻攝畫面)

高雄市燕巢區鳳加路一間堆高機鐵皮工廠，今(9)清晨3時30分冒出濃煙，警消獲報出動14車30人，鐵皮屋位於狹小巷弄內水車無法及時趕到灌救，一度影響救災，花了15分鐘佈水線滅火，凌晨近4時火勢才獲得控制，幸無人員受傷。

警消初步調查，起火點疑似堆高機台旁小貨車起火燃燒；至於起火原因有待進一步釐清。

(中時)