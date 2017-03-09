驚！體重過重、上下樓梯膝蓋痛 當心關節炎纏身

活動時關膝蓋節總是喀喀響、上下樓膝蓋覺得疼痛不適、蹲下卻站不起來，這些都是關節退化的徵兆。（達志影像／shutterstock提供）

體重過重嗎？上下樓梯膝蓋感到不適嗎？你知到嗎？據統計，全台約有350萬人為關節炎所苦！60歲以上每2人就有1人罹患退化性關節炎，振興醫院骨科朱唯廉醫師表示，簡單的生活動作，如活動時關節總是喀喀響、上下樓膝蓋覺得疼痛不適、蹲下卻站不起來，這些都是關節退化的徵兆，民眾日常應提高警覺！此外，體重過重也會讓膝蓋承受壓力大。罹患關節炎機率比別人高了45％。

振興醫院骨科朱唯廉醫師表示，因為關節損耗每天都在發生，正常人關節平均每年動的次數為100萬次，其中以膝關節最為頻繁，一天至少動2,000～3,000次。

朱唯廉醫師表示，關節磨損不可避免，人在走路時造成的關節負荷為平躺時的3倍、下樓為4.3倍、做家事時常做的蹲、跪動作，更是讓關節負荷高達平躺的5.6倍 。

關節損耗無時無都在發生，退化性關節炎也不再是老年人的專利，久坐、久站的上班族、服務業，長時間維持相同姿勢，脊椎間、膝蓋長期承受全身壓力，都是罹患關節炎高危險族群，應多注意關節的保護措施。

國內60歲以上每2人就有1人為關節炎所苦，但實際就醫或採取行動卻相對少 ，多數人都等到嚴重影響生活才就醫。朱醫師指出:近來天冷，關節肌肉緊繃容易產生酸疼感，因關節痠痛就診的比例就明顯比平常多3成！

此外，據醫學報告指出，體重過重者膝蓋承受壓力大，罹患關節炎機率比別人高了45％。醫師提醒，關節變形、變大、變粗且活動時會有嘎嘎的雜音時，需及早就醫。

至於如何預防退化性關節炎，醫師建議，可透過飲食控制可預防。如平時可多吃富含膠質、軟骨素，有利於關節軟骨修復食品，如蹄筋、豬耳、海帶、貝類、小魚乾、木耳等食品。

除有效控制食量和體重外，有規律的運動習慣也能預防退化性關節炎，然需注意運動時間，適度即可，不要過量，上下樓梯也要小心速度與跨步量。畢竟身體健康是一輩子，從現在開始，就從食療、運動累積自己的健康資本。

(中時電子報)