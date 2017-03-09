美國不評論是否曾人道援助金韓松

Youtube昨天出現疑似遭刺殺身亡金正男的兒子金韓松現身的影片，並傳聞美國與中國及荷蘭都提供金韓松緊急人道救助。國務院代理發言人唐納今天對此不做任何評論。

北韓領導人金正恩同父異母的哥哥金正男遭毒殺身亡後，Youtube上昨天出現疑似金正男的兒子金韓松現身的影片。唐納說，美國知道有這段影片，但目前仍無法證實其真實性。

對於美國是否和中國及荷蘭都提供金韓松緊急人道救助？唐納則低調指出，他不做任何評論。

唐納（Mark Toner）在今天新聞簡報會上做上述表示。

有關朝鮮半島情勢緊繃，美、中都關切北韓核武威脅，但作法不同，他重申，美國部署「終端高空防衛系統」（THAAD，薩德）是為應對北韓威脅，不針對中國。

美國開始於南韓部署薩德後，中國選擇對南韓重下手，在經濟上施壓報復，對美國則是口頭上嚴詞批評。

唐納今天說，美國和中國同樣都對北韓的核武計畫及飛彈試射感到關切，但雙方做法不同，這也會是國務卿提勒森下週訪問亞洲，與中國、南韓及日本分別討論美國選擇新方法應對威脅的議題。

中國外交部長王毅昨天批評，部署薩德是「錯誤決定」，還建議北韓應暫停核武活動、美國與南韓暫停大規模軍演，透過「雙暫停」擺脫目前安全困境，「亮起紅燈、同時剎車」。

對於王毅的批評，唐納重申立場指出，美國在南韓同意下部署薩德，就是為應對北韓威脅，薩德是防禦系統，沒有要以任何形式針對中國的意思，美國會繼續向中方表明這一點。

對王毅建議美國與南韓暫停軍演，唐納則指出，美國與南韓的聯合軍演是「防衛導向」，40年來都在公開透明的狀況下舉行，這也是美國展現防衛南韓、保護區域及維護半島穩定的承諾。

唐納強調，美國仍願意就朝鮮半島無核化、與北韓對話，並期望恢復可信且真誠的談判，但他說，必須非常清楚地闡明，北韓有責任、必須採取朝向無核化發展的有意義行動，並且避免挑釁；他還說，北韓的行為一直不是理性的。1060309

(中央社)