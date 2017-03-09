大陸籲停止韓美軍演 南韓：照常進行

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中國大陸外交部長王毅8日呼籲韓美兩國停止聯合軍事演習，南韓國防部發言人文尚均今天在記者會表示，韓美聯合軍演是防禦性質的例行演習，仍將照常進行。

南韓聯合新聞通訊社指出，王毅昨天在記者會上敦促北韓停止飛彈發射活動，並呼籲美韓停止聯合軍演。

韓美兩國從1日起進行代號為「鷂鷹」（Foal Eagle）的聯合軍演，13日將啟動「關鍵決斷」（Key Resolve）聯合演習。

就南韓軍方如何應對10日總統彈劾案宣判一事，文尚均表示，目前軍方專注「鷂鷹」和「關鍵決斷」聯合演習，將加強警戒態勢。1060309

(中央社)