航太產業升級 中市府與日商簽備忘錄

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台中市政府為打造智慧城市，市長林佳龍（中）率團與日本航太產業領導廠商加治金屬、UPR公司簽署合作備忘錄，將可促進台中航太供應鏈的發展。中央社記者趙麗妍攝 106年3月9日

台中市政府為打造智慧城市，市長林佳龍率團與日本航太產業領導廠商加治金屬、UPR公司簽署合作備忘錄，將可促進台中航太供應鏈的發展。

台中市政府與工業技術研究院8日晚上在東京與日本航太產業領導廠商「加治金屬」及日本智慧物流產業領導廠商「UPR公司」簽署合作備忘錄，林佳龍、工研院智慧機械科技中心組長羅佐良、加治金屬公司社長加治康正、UPR公司社長酒田義矢、Imageous執行長薛傑人、駐日代表處副處長張仁久等人出席，見證簽署合作備忘錄。

林佳龍在與加治金屬簽署合作備忘錄前一天，還與和平產業株式會社社長八尾泰弘會面，該公司為飛機零組件、系統和設備的重要製造商，也是三菱重工的供應商，具有良好的切削加工技術。

林佳龍指出，為發展智慧機械產業，市府已整合產官學研各方力量，組成最強團隊，盼能與平和產業株式會社進一步合作，導入航太零組件加工技術，共同爭取國際航太訂單。

其中Imageous是人工智慧軟體開發公司的跨國新創團隊，結合台灣，日本與歐洲人才，在矽谷創業，目前在東京設有公司並預計來台投資

林佳龍表示，加治金屬是全球航太智慧製造的標竿廠商，提供航太結構件精密製造零件，包括美國波音公司都是其合作夥伴，簽訂MOU後，透過加治金屬先進的表面處理技術，將可促進台中航太供應鏈的發展。

至於UPR公司，林佳龍說，近年來積極開發智慧物聯網核心技術，並與台灣人創辦的imageous公司合作，是非常成功的跨國合作案例，過去台灣擅長硬體製造，未來將有軟件配合，彼此合作創造雙贏，對台中建立智慧城市至關重要。1060309

(中央社)