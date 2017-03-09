韓媒：傳金韓松於2月15日前往台灣

南韓媒體今天報導稱，據專門蒐集北韓情資的美國機構chesin.net透露，遇刺身亡的北韓金正男的兒子金韓松已於2月15日偕同母親和妹妹前往台灣。

報導引述支援逃離北韓人的團體「千里馬民防」（Cheollima Civil Defense）消息人士說，該組織發文感謝荷蘭駐南韓（兼駐北韓）大使，是因為他給金韓松一家簽發了入境簽證，因此，金韓松似乎已入境荷蘭了。

南韓聯合新聞通訊社今天指出，該社記者今天和chesin.net相關人士透過推特採訪時，獲得前述消息。

報導說，相關消息人士表示，金韓松原本打算親赴馬來西亞吉隆坡認領亡父金正男的遺體，但考慮到人身安全，而前往有朋友且航班較多的台灣暫避風頭。

韓聯社報導，這名人士聲稱，金韓松前往台灣時，是偕同母親和妹妹一起的，但後來仍轉往另一個國家了。1060309

(中央社)