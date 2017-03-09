好老啊 國內老化指數2月首度破百

我要評比

內政部今天表示，國內老化指數指標在今年2月首度破百，達到100.18，老化指數超出100的縣市，也從100年的3個縣市，增加為15個，顯示老化情形嚴重。

內政部說明，老化指數是老年人口對幼年人口的比，當老年人口大於幼年人口時，指數會大於100。今年2月指數達到100.18，較去年2月底93.50增加6.68，反應出老化情形嚴重。

內政部指出，國內老年人口在82年超過7%，正式邁入「高齡化社會」，而後人口老化的速度持續攀升，到了去年5月老年人口已占總人口12.78%，今年2月更攀升至13.33%。

內政部說，依據國家發展委員會105年的人口推估，老年人口的比率將於107年超過14%，將進入「高齡社會」；115年恐將再超過20%，屆時台灣將與日本相同，成為「超高齡社會」的一員。

根據各縣市人口老化指數，100年有3個縣市，到106年，除了新北市、桃園市、台中市、新竹縣、新竹市、嘉義市、連江縣外，其餘15縣市的老化指數都超過100，其中，老化指數最高的前3縣市為嘉義縣、南投縣、屏東縣；以6都來看，台北市、台南市、高雄市的老化指數都破百。

為因應人口老化的挑戰，內政部說，行政院已於去年通過長照十年計畫2.0，以建構社區化、普及化、平價化的長照體系，讓所有長者可以在熟悉的社區在地安養、在地老化。

此外，國發會也積極研修「完善生養環境方案」，從「衡平職場與家庭」、「支持家長育兒」及「托育安親普及化」三大面向，與勞動部、教育部、衛生福利部等部會共同優化生育及養育環境，以提升國人生育率，緩和人口結構轉型速度。

內政部官員指出，國人的觀念普遍是結婚後才生小孩，因此也鼓勵未婚男女參加內政部所辦「遇見初LOVE」單身聯誼活動，今年將舉辦12梯次，第1、2梯次的單身聯誼活動預計在3月22日至4月5日開始受理報名。1060309

(中央社)