影視投融資協力辦公室 鄭麗君：4月運作

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文化部要成立「影視投融資專案協力辦公室」，文化部長鄭麗君今天表示，協力辦公室預計4月運作，已經規劃授信人員培訓，也正在尋求專業人士進駐。

今年2月總統蔡英文出席「台灣電視劇產業新春餐會」時，提出將會支持國發基金專案，匡列新台幣60億元，以帶動金控、銀行、保險與創投業也投資至少60億元，共投入新台幣120億元的資金，投資台灣本土影視產業，同時文化部也要成立「影視投融資專案協力辦公室」。

文化部今天上午在立法院教育及文化委員會業務報告，國民黨立委柯志恩關心「影視投融資專案協力辦公室」與過去文建會時期所成立的「文化創意產業投資及融資服務辦公室」有何不同。

鄭麗君解釋，「影視投融資專案協力辦公室」是委外的專業團隊，不是投融資專案辦公室，協力辦公室是在相關投融資審查前的前置專業協力角色，包括協助金融機構建立文化金融體系、協助影視業建立產製計畫，「是一個專業陪伴機制」。

鄭麗君會後補充，「影視投融資專案協力辦公室」的行政面已經展開，也已規劃授信人員培訓，尋求專業人士，預計4月運作。1060309

(中央社)