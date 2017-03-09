毒蟲臨檢遇警烙跑 被壓制高喊警察打人

台北市政府警察局保安警察大隊日前在萬華區臨檢時，羅姓男子駕駛小客車經過，警方上前盤查，發現車上疑有毒品，羅姓男子趁隙拔腿狂奔，馬上被壓制，卻不斷高喊「警察打人」。

警方3日下午5時45分在萬華區環河南路三段執行路檢勤務時，一台小客車經過，車上37歲羅姓男子全身酒氣，警方要求下車接受酒測。

羅姓男子雖酒測未超標，但警方在協助移置車輛時，在車門下方置物槽發現疑毒品殘渣袋，警方詢問這是什麼東西，羅姓男子假意上前端看，趁隙拔腿朝旁邊巷子逃逸，但跑不到5公尺就被警方壓制在地。

警方當場以毒品檢驗試劑測試殘渣袋，果真驗出海洛因反應，警方依法要將羅姓男子上銬逮捕時，羅姓男子卻開始耍賴直呼「我又沒怎樣」，不斷掙扎，最後更怒嗆要烙人、要找律師，更大喊警察打人，警方苦笑說「我們是要逮捕你、不是在打你、請你配合」。

羅姓男子被上銬帶上警車時，還央求警員說他不會跑，警方直言「你這樣我要怎麼相信你」；羅姓男子接受偵訊時坦承海洛因殘渣袋是兩天前吸食後來不及丟棄，警方訊後依毒品罪嫌移送法辦。1060309

(中央社)