金正男兒子金韓松 傳過境地點含台灣

北韓領導人金正恩同父異母哥哥金正男在馬來西亞遇害後，昨天網路首度出現他兒子金韓松錄製的影片。據報導，金韓松已被安置到秘密地點，過境地點包括台灣。

南韓「朝鮮日報」英文網站報導，根據情報消息人士，金韓松（Kim Han-sol）在他父親金正男被暗殺後離開澳門，逃往東南亞國家。

消息人士表示，金韓松和家人若無北京當局協助，恐怕無法順利離開澳門。報導說，當中提及的過境地點，包括香港、印尼、新加坡、台灣或泰國。

目前不清楚他是否與妹妹金率熙（Kim Sol-hui）同行。消息人士還說：「有消息說金率熙住在瑞士，所以她可能已在第3方國家與家人碰頭。」

金正男遇刺後，自稱是「千里馬民防」（Cheollima Civil Defense）的援助脫北者團體昨天在YouTube上傳一段約40秒的影片，內容是1名男子報平安，說「我的名字是金韓松，來自北韓，我是金氏家族成員」。

千里馬民防宣稱，金韓松已在美國、中國大陸、荷蘭當局及另1國協助下離開澳門住家，但沒透露另1國為何國。

報導說，金韓松目前據信與母親李慧靜（Ri Hye-kyong）和妹妹金率熙在1個外國政府保護下住在海外。影片曝光後，南韓國家情報院（NIS）表示，影片中男子「似乎是金韓松」。目前不清楚為何千里馬民防團體決定現在上傳影片。

對於外傳金正男的兒子金韓松人在台灣，中華民國行政院發言人徐國勇今天說，對於此事「無法評論，無可奉告，至少我沒有這方面的訊息」。移民署署長何榮村在立法院答詢時也表示，金韓松沒有在台灣，對於美方有沒有帶著金韓松過境台灣，何榮村則表示不知道。1060309

(中央社)