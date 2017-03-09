美軍巡弋面臨5大高風險海域 包括南海

我要評比

美國海軍的艦隊巡弋世界各地海域，維護區域和平與安全，據美國「海軍時報」報導，美國海軍執勤所面臨的5個高風險海域，其中包括南海，尤其是被中國大陸軍事化的島礁。

海軍時報（Navy Times）報導說，美國智庫列星頓研究所（Lexington Institute）副所長古爾（Dan Gour）分析，美軍在南海面臨的威脅，在於可能導致衝突的意外事件。

古爾的研判令人回想起，發生在2001年中國大陸與美國軍機在南海上空發生擦撞的意外。

古爾指出，像這種軍事對軍事的灰色地帶，彼此相互對峙的情況，容易發生閃失。

至於其他美國海軍面臨的高風險海域另包括，波羅的海與黑海海域（The Baltic and Black seas），波斯灣（The Persian Gulf），北韓海域，以及紅海南端、曼德海峽（Babel-Mandeb Strait）。1060309

(中央社)