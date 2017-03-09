總統見全球離岸風電龍頭 盼達能源轉型

總統蔡英文今天接見全球最大離岸電場經營者丹麥商丹能風力（DONG Energy），期盼結合台灣法人、企業及國際綠能開發商的資源，共同努力達成能源轉型的目標。

蔡總統今天接見丹能集團（DONG Energy）風能部門首席執行官里爾伯（Samuel Leupold）一行，這項行程未公開，總統府會後發布新聞稿。

蔡總統致詞時表示，丹能集團目前在台灣有多項風場開發和技術合作計畫在進行，她要代表台灣政府歡迎丹能集團的在台投資。

總統指出，台灣社會已有一定共識，要逐漸擺脫對核能及石化燃料的依賴，並積極開拓新的替代能源，這也是她競選時承諾選民的重要政見。因此，自新政府就任以來，綠能相關產業得到政府前所未有的支持。

談及政府發展綠能的相關作為，總統表示，台南沙崙的綠能創新計畫已經啟動，並整合了產、官、學的資源，加速綠色能源的研發與應用。同時，政府也完成了電業法的第一階段修正，未來包括風力發電在內的綠電可以優先併網、調度，並直接售予用戶。另外，台灣能源市場的結構也將會支持綠能持續成長。

蔡總統說，去年台灣再生能源發電比例創下有史以來最高的4.8%，但這個比例還是太低，政府的計畫是2025年再生能源的比例可以達到20%，而她也相信台灣做得到。

蔡總統進一步指出，台灣有完整的政策配套，其中，整合性風場區塊開發政策也已經在去年底通過政策環評。此外，過去台灣在ICT、材料、機械及土木等產業的發展過程中，累積了豐富的技術知識，也擁有傑出的工程與經理人才。如果像丹能集團這種具有豐富國際經驗的綠能開發商能夠與台灣政府、法人與企業共同合作，台灣一定可以更順利地達成能源轉型的目標。

她說，台灣擁有全世界數一數二的風場，也是一個正在成長的市場。相信在台灣的營運經驗，會有助於丹能集團開拓其他亞太市場，也相信丹能集團與台灣的合作，會為其帶來長遠利益，希望未來丹能集團在開發其他市場時，能夠結合台灣廠商一起走出去。「我非常樂意看到台灣成為全球綠能開發商最好的夥伴。」

訪賓一行由經濟部能源局副局長李君禮陪同，前來總統府晉見總統，國家安全會議副秘書長曾厚仁也在座。1060309

(中央社)