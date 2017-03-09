承諾書風波 潘文忠：有些學校較輕率

我要評比

教育部長潘文忠今天表示，學校簽署外界稱為「一中承諾書」的樣態很多，有些「比較輕率」，可能對方一通電話、一個傳真，系所承辦人就蓋了一個章回傳。

他說，兩岸交流還是應強調對等互惠、尊重學術自由，會持續進行兩岸學術交流。

多所大學與中國大陸交流時，簽署保證課程不涉及「一中一台」等內容，引發爭議。

行政院發言人徐國勇上午在行政院院會後記者會受訪表示，各界很關心，行政院已要求教育部加快調查速度。1060309

(中央社)