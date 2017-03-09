高市智能日照中心啟用 科技人性化
智慧藥盒提醒用藥、智慧手環記錄心律睡眠狀況，智慧科技系統彙整長輩作息與健康數據，完善的線上管理平台清楚掌握長輩的健康數據。
高雄市首家智能日照中心今天啟用，市長陳菊主持「受恩日間照顧中心」揭牌，並透過數據平台了解所有接受照護長者的健康數據，盼科技數位化的管理和監控讓長輩得到更周全的照護，晚年生活更尊嚴自在。
高雄市首家以智能照護為主的日間照顧中心可接受30名收托長輩、4床喘息夜托。
受恩日照收費標準根據長輩失能程度，每月照服費在新台幣1萬 3000元到1萬 8000元之間，其它餐費和交通費等另計。
台灣受恩公司總經理劉庭軒未透露公司的投資金額，受恩關懷協會理事長劉添財表示，受恩日照中心的設施與日本Panasonic合作，去年設台日先端智慧照護服務示範場就選在高雄市。
日照中心使用智慧藥盒提醒長輩用藥、智慧手環記錄心律睡眠狀況，智慧科技系統彙整長輩作息與健康數據，再於線上管理平台清楚顯示長輩的舒張壓、收縮壓、心跳等健康數，了解長輩照護狀況。
另外設施也先進完善，衛浴廁所內的無障礙及安全防護，床邊緊急安全鈴等，周全完備。
高雄市截至106年1月，65歲以上長者有37萬餘人，占人口比例的13%，陳菊允諾市府會持續於在各區佈建長照資源，讓長輩活得健康、用的安心，家屬放心。
高雄市有4家多元照顧服務中心、4處家庭托顧、32個居家服務單位、33處日間托老服務、154間長期照顧機構及17家日間照顧中心等。1060309
(中央社)
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