怕英語課太無聊 她用英語教化學實驗

年輕一代從小學英語，中學英語課常被詬病太簡單、太無聊、太安靜。師大附中教師吳詩綺為了改變現狀，嘗試用英語教化學實驗，結果學生沒被專有名詞難倒，反而激發出許多火花。

吳詩綺表示，師大附中的學生學科能力都不錯，她曾發問卷給130名學生，問國中三年英語課的感想，得到的答案不外乎是簡單、無聊，大家都在做自己的事情，沒人想回應老師的問題。

上述狀況都不是吳詩綺樂見的，她認為課程必須有點挑戰性，不只是挑戰學生，也要挑戰老師。她想起傳統英語課程，可分成精讀課和自讀課，自讀就是發下教材要學生自己讀，通常都是英文老師害怕的題材，例如自然、科普知識。

吳詩綺認為英語要跨出學科藩籬，於是她決定用英語來教一場科學實驗，還特別找了化學老師一同備課，整整花了一個月的時間完成「鐵釘除鏽王」的教案。

吳詩綺解釋，選擇鐵釘除鏽實驗，是因為危險度較低，背後運用的知識大抵國中都學過，但對高中生來說又不會太無聊。她讓學生準備醋、檸檬汁、番茄醬、可樂等，看哪一種最能幫助鐵釘除鏽。更重要的是從學習單、實驗前討論到報告，都要用英語進行。

本以為最難的是專有名詞，但後來吳詩綺發現學生都很樂意討論，比較困難的反而是找到一整盒生鏽的鐵釘。師生翻遍了學校，一度想要改用學校的鐵欄杆做實驗，卻被化學老師勸阻，因為欄杆的鍍層較複雜，可能影響實驗結果。

好在最後他們成功在陰暗角落的工具箱中，找到需要的生鏽鐵釘。師生們成功運用酸鹼中和的概念，完成了除鏽實驗，而一如老師們所預期，學生發現竟然是番茄醬最能除鏽，都感到無比驚訝，「除了學到英文，以後還會緊張，要不要吃那麼多番茄醬。」

師大附中學生方承傑說，一開始覺得很奇怪，「為什麼上英文課要用到番茄醬」，小組用英語討論實驗，推測哪一種溶液最能除鏽，過程非常有趣，雖然有些專有名詞剛看到會怕，但查過字典，再經過自己思考、表達出來，記憶就非常深刻。1060309

(中央社)