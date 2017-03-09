台鐵親子車廂趕工 首輛可望4月上路

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交通部台灣鐵路管理局長鹿潔身今天在立法院交通委員會答詢時表示，親子車廂已加緊趕工，首輛可望4月上路。

據台鐵規劃，將有20輛推拉式自強號會設親子專用車廂，提供親子廁所、哺乳室、附桌親子座與娃娃車停放區等，車廂內設計將以親子友善為主題。

首輛台鐵親子車廂可望4月先上路，其他親子車廂車陸續在西元2019年上半年前完成。1060309

(中央社)