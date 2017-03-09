竹市校園就業博覽會 釋3萬工作機會

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新竹市首場校園就業博覽會，3月11日將在國立交通大學登場，共計有177家廠商、釋出3萬個工作機會，當天還有新創及文創市集。

2017 Open House交大校園就業博覽會，11日上午9時登場，主辦單位交大表示，此次參與徵才的廠商包括聯電、聯發科、台達、鴻海與友達等企業，均提供上千職缺；另外也推出新創及文創市集，招攬新創團隊加入，並帶來充滿創意與地方風味的職業展示與義賣活動。

市長林智堅表示，多所優秀大學、新竹科學園區座落於新竹市，匯聚許多在不同領域的優秀人才，希望透過校園就業博覽會，讓青年學子找到理想工作，不僅在新竹市戀愛、求學，也在這裡成家立業，並期許求職新鮮人都能「勇往職前創薪未來」。

勞工處表示，這是繼2月11日開春首場就業博覽會在新竹市立建功高中熱鬧登場以來，第二場就業博覽會，也是校園首場，建議青年學子以及有求職需求的市民，把握機會參加相關徵才求職活動，在這多元的就業平台，找到適合自己、可以發光發熱的一片天。1060309

(中央社)