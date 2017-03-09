台鐵將懲331人 產業工會要求撤曠職單

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台鐵今天確定懲處331名春節未依規定出勤員工，依曠職天數不同，記小過及大過。台鐵產工業會回應，員工原本就是依法休假，要求台鐵撤曠職單，莫再打壓員工。

台鐵產業工會說，台鐵員工依照勞基法84條，就諸項規定寫明擇優適用，而休假規定因為勞基法較優所以優先適用，就國定假日休假不須請假即可休息。

產業工會認為，台鐵局長鹿潔身不應再違法濫權懲處員工，應迷途知返撤銷曠職，莫再打壓員工。

因鹿潔身在立法院的答詢是勞動部對台鐵有無打壓產業工會爭議的裁決，不會影響台鐵懲處的決定，但會等裁決期結束，才公布懲處名單，受懲處者可向保訓會申訴。

不過，產業工會說，等勞動部裁決結果出爐認定是違法打壓懲處，效力就是撤銷曠職，沒有再向保訓會申訴的必要，如到時台鐵局仍不撤銷，就是公然違法挑戰政府公權力，國家體制哪還有法律可言？

產業工會說，台鐵的工作契約、工作規則並未約定及規定國定假日出勤事宜，工作規則中更明載國定假日出勤需比照勞基法，需經勞工本人同意才得使員工出勤加班。

產業工會說，一共向勞動部送出337份不當勞動行為裁決案，都是針對違法的曠職核定表，一切靜待裁決委員的審理。1060309

(中央社)