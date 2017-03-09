台鐵將懲331人 產業工會要求撤曠職單
台鐵今天確定懲處331名春節未依規定出勤員工，依曠職天數不同，記小過及大過。台鐵產工業會回應，員工原本就是依法休假，要求台鐵撤曠職單，莫再打壓員工。
台鐵產業工會說，台鐵員工依照勞基法84條，就諸項規定寫明擇優適用，而休假規定因為勞基法較優所以優先適用，就國定假日休假不須請假即可休息。
產業工會認為，台鐵局長鹿潔身不應再違法濫權懲處員工，應迷途知返撤銷曠職，莫再打壓員工。
因鹿潔身在立法院的答詢是勞動部對台鐵有無打壓產業工會爭議的裁決，不會影響台鐵懲處的決定，但會等裁決期結束，才公布懲處名單，受懲處者可向保訓會申訴。
不過，產業工會說，等勞動部裁決結果出爐認定是違法打壓懲處，效力就是撤銷曠職，沒有再向保訓會申訴的必要，如到時台鐵局仍不撤銷，就是公然違法挑戰政府公權力，國家體制哪還有法律可言？
產業工會說，台鐵的工作契約、工作規則並未約定及規定國定假日出勤事宜，工作規則中更明載國定假日出勤需比照勞基法，需經勞工本人同意才得使員工出勤加班。
產業工會說，一共向勞動部送出337份不當勞動行為裁決案，都是針對違法的曠職核定表，一切靜待裁決委員的審理。1060309
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。