NBA》林書豪再演菜鳥新移民 爆炸頭加露腹肌
林書豪真的越來越喜歡客串當演員滋味嗎？林書豪將於美國時間14日上演的美劇「菜鳥新移民」當中，再次當起客串演員，這次不是扮演亞裔工人，換成1名在酒吧喝酒的客人，除了頂著爆炸頭髮型，甚至還會大露自己傲人腹肌！
這不是林書豪第1次在這個描述華裔美國人在美生活方式的爆笑喜劇中演出，他先前在第1季就曾跟男主角一起演出，當時他扮演在代工廠工作的工人，讓他天生的喜感展露無遺，這次換成在酒吧當中的配角，看來戲份比前次重。
不過林書豪的爆炸頭誇張髮型，也替他先前在自己社群媒體當中PO的照片，做出最棒的解答，原來他就是為了要去客串美劇，才會把自己搞成這麼離譜的髮型，老實講，假如豪哥用這種髮型上場比賽，勢必把不少對手嚇壞了。
(中時電子報)
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