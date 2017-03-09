NBA》林書豪再演菜鳥新移民 爆炸頭加露腹肌

林書豪在美劇「菜鳥新移民」的全新造型，甚至他也大露腹肌。(取自infinity88推特)

林書豪真的越來越喜歡客串當演員滋味嗎？林書豪將於美國時間14日上演的美劇「菜鳥新移民」當中，再次當起客串演員，這次不是扮演亞裔工人，換成1名在酒吧喝酒的客人，除了頂著爆炸頭髮型，甚至還會大露自己傲人腹肌！

這不是林書豪第1次在這個描述華裔美國人在美生活方式的爆笑喜劇中演出，他先前在第1季就曾跟男主角一起演出，當時他扮演在代工廠工作的工人，讓他天生的喜感展露無遺，這次換成在酒吧當中的配角，看來戲份比前次重。

不過林書豪的爆炸頭誇張髮型，也替他先前在自己社群媒體當中PO的照片，做出最棒的解答，原來他就是為了要去客串美劇，才會把自己搞成這麼離譜的髮型，老實講，假如豪哥用這種髮型上場比賽，勢必把不少對手嚇壞了。

(中時電子報)