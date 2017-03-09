靠人臉辨識系統 員警找到失蹤男

44歲重度智能障礙黃姓男子負氣離家，家人遍尋不著報失。6日晚間，徘徊在斗南分局東和派出所前，員警趨前關心詢問名字、住家、電話等，他一問三不知，員警立即使出法寶M-Police（行動電腦）內的人臉辨識系統，查出他住斗六市，是斗六分局通報的失蹤人口，通知家屬前來帶回。

警方呼籲家屬，在智能障礙或失智者身上配帶寫有電話或地址的名牌，俾便迷路時可以讓旁人協助回家。

(中時)