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《時來運轉》台韓經典賽保級戰 賭盤看好韓國

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陳冠宇
晚間5點半的台韓大戰，由陳冠宇(圖)和梁玹種上演左投大對決，輸的球隊下屆經典賽將從資格賽打起。(中時資料照)
WBC單場開盤賠率
WBC單場開盤賠率。(台灣運彩提供)

世界棒球經典賽 0309(四)台灣運彩開盤賽事相關賠率(含中華台北對韓國)

1.中華台北將在今日下午5:30對戰南韓，台灣運彩提供單場及場中投注，不讓分賠率中華台北3.10、南韓1.20，其他賠率如下表。

2.中華台北與南韓的6項特別玩法：

(2.1)中華台北安打數大小(3/9與南韓的比賽)：大於10.5賠率1.90；小於10.5賠率1.60。

(2.2)中華台北3/9與南韓的比賽兩隊全壘打總數區間賠率：0-1支1.35倍、2-3支1.85倍、4支或4支以上7.50倍。

(2.3)中華台北3/9與南韓的比賽兩隊安打總數大小賠率：大於21.5賠率1.70；小於21.5賠率1.80。

(2.4)中華台北第一支全壘打類型(3/9與南韓的比賽)賠率：未擊出全壘打1.70倍、陽春全壘打1.80倍、兩分全壘打3.50倍、三分全壘打10.00倍、滿貫全壘打20.00倍。

(2.5)中華台北第一支安打類型(3/9與南韓的比賽) 賠率：一壘安打1.05倍、二壘安打2.75倍、全壘打10.00倍、三壘安打20.00倍、未擊出安打50.00倍。

(2.6)中華台北3/9與南韓的比賽中哪一隊會先得分賠率：南韓1.28倍、中華台北2.70倍。

3.A組賽事：早上11點將由荷蘭對以色列爭取分組第一名，台灣運彩提供單場投注。不讓分賠率荷蘭1.40倍、以色列2.30倍。

4.B組賽事：晚上6點由澳洲對上中國。台灣運彩提供過2關投注。

目前不讓分賠率：澳洲1.15倍、中國3.50倍。

5.冠軍特別項目：

(5.1)經典賽冠軍投注，目前賠率最低的前三支隊伍分別為：美國2.85倍、日本3.00倍以及多明尼加3.20倍。

(5.2)經典賽C組第一名投注賠率：美國1.55倍、多明尼加1.60倍、加拿大15.00倍、哥倫比亞25.00倍。

(5.3)經典賽D組第一名投注賠率：委內瑞拉1.65倍、波多黎各2.00倍、墨西哥4.50倍、義大利20.00倍。

6.經典賽截至3/8累計投注金額：新台幣2.1億元。昨日中華台北與荷蘭一戰銷售6,500萬。

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(中時電子報)

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關鍵字：中華隊經典賽
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