《時來運轉》台韓經典賽保級戰 賭盤看好韓國
世界棒球經典賽 0309(四)台灣運彩開盤賽事相關賠率(含中華台北對韓國)
1.中華台北將在今日下午5:30對戰南韓，台灣運彩提供單場及場中投注，不讓分賠率中華台北3.10、南韓1.20，其他賠率如下表。
2.中華台北與南韓的6項特別玩法：
(2.1)中華台北安打數大小(3/9與南韓的比賽)：大於10.5賠率1.90；小於10.5賠率1.60。
(2.2)中華台北3/9與南韓的比賽兩隊全壘打總數區間賠率：0-1支1.35倍、2-3支1.85倍、4支或4支以上7.50倍。
(2.3)中華台北3/9與南韓的比賽兩隊安打總數大小賠率：大於21.5賠率1.70；小於21.5賠率1.80。
(2.4)中華台北第一支全壘打類型(3/9與南韓的比賽)賠率：未擊出全壘打1.70倍、陽春全壘打1.80倍、兩分全壘打3.50倍、三分全壘打10.00倍、滿貫全壘打20.00倍。
(2.5)中華台北第一支安打類型(3/9與南韓的比賽) 賠率：一壘安打1.05倍、二壘安打2.75倍、全壘打10.00倍、三壘安打20.00倍、未擊出安打50.00倍。
(2.6)中華台北3/9與南韓的比賽中哪一隊會先得分賠率：南韓1.28倍、中華台北2.70倍。
3.A組賽事：早上11點將由荷蘭對以色列爭取分組第一名，台灣運彩提供單場投注。不讓分賠率荷蘭1.40倍、以色列2.30倍。
4.B組賽事：晚上6點由澳洲對上中國。台灣運彩提供過2關投注。
目前不讓分賠率：澳洲1.15倍、中國3.50倍。
5.冠軍特別項目：
(5.1)經典賽冠軍投注，目前賠率最低的前三支隊伍分別為：美國2.85倍、日本3.00倍以及多明尼加3.20倍。
(5.2)經典賽C組第一名投注賠率：美國1.55倍、多明尼加1.60倍、加拿大15.00倍、哥倫比亞25.00倍。
(5.3)經典賽D組第一名投注賠率：委內瑞拉1.65倍、波多黎各2.00倍、墨西哥4.50倍、義大利20.00倍。
6.經典賽截至3/8累計投注金額：新台幣2.1億元。昨日中華台北與荷蘭一戰銷售6,500萬。
一起集氣為中華台北加油，「買運彩 抽現金 助偏鄉」大家一起來。
(中時電子報)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範