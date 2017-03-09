印尼女性受暴頻傳 雅加達居首
印尼全國婦女抗暴委員會最新調查報告指出，印尼去年一整年共有1萬3602起針對婦女的暴力行為，其中又已首都雅加達居首，共有2252起針對婦女的暴力行為。
印尼全國婦女抗暴委員會（Komnas Perempuan）調查報告指出，2016年印尼各省頻傳女性遭到暴力行為對待。
委員會的資料顯示，印尼去年一整年，總共有1萬3602起對婦女的暴力行為，首都雅加達特區有2252起針對婦女的暴力案件，其次是東爪哇省有1635起，西爪哇省1377起，中爪哇省有1123起。
印尼全國婦女抗暴委員會主席英達絲亞娃莉（Indraswari）表示，印尼婦女遭到暴力對待的案例和她們的經濟地位及教育程度沒有關聯，各種階層的婦女都曾遭遇暴力對待。
她說，委員會收到各種階層婦女遭到暴力對待的通報，包括不同的經濟地位、年齡、宗教、族群、教育程度及職業。
英達絲亞娃莉分析，婦女受暴之所之發生是因為男性與女性間的性別關係不平等，男性認為女性必須屈從於男性之下。
去年印尼全國1萬3602起婦女受暴的案件中，有75%是發生在私領域，即所謂的家庭暴力。其餘有23%的案例發生社區中。在社區中最常發生的婦女受暴情形是性侵。1060309
(中央社)
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