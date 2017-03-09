106年高普考 7/7起舉行

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考試院會今天通過，106年公務人員高等考試三級考試暨普通考試，7月7日至7月11日舉行。高等考試三級暫定需用名額2276人，普考暫定需用名額1126人，合計3402人。

考試院說明，這項考試除高等考試三級考試技藝類科僅設台北考區，以及普通考試新聞廣播類科，僅設台北、台中、高雄等3考區集中辦理外，其餘類科筆試均設台北、桃園、新竹、台中、彰化、嘉義、台南、高雄、花蓮、台東、澎湖、金門、馬祖等13考區舉行。

高等考試三級考試客家事務行政類科、公職醫事檢驗師等5項公職專技人員類科第二試（口試）僅設台北考區。

考試院表示，高等考試三級考試設一般行政等92類科，暫定需用名額2276人；普通考試設一般行政等60類科，暫定需用名額1126人，合計暫定需用名額3402人。

考試院說，有關應考資格、應試科目及成績計算等事項，分別依照公務人員高等考試三級考試暨普通考試規則、公務人員考試總成績計算規則等相關法規辦理，相關規定將載明於應考須知。1060309

(中央社)