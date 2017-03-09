透天厝夜晚訪客多 警破獲職業賭場
南投縣埔里鎮一棟透天厝，每到夜晚總是出入複雜，警方持搜索票前往搜查，果然破獲職業賭場，共逮捕26名賭客及賭場人員。
南投縣政府警察局埔里分局今天表示，線報指出埔里鎮三民路一棟透天厝，白天看起來無異狀，但每到夜晚就有許多不特定民眾進出，也常有打扮入時的外籍女子出入，相當可疑，警方研判透天厝應有不法活動。
南投縣警察局埔里分局、縣警局刑警大隊、縣警局保安隊、縣警局督察科，持搜索票前往搜查，由分局長潘金葉帶隊，員警趁賭客上門、把風人員開門之際一擁而上，當場查獲22名賭客、4名賭場人員，其中8名賭客為外籍女子，及新台幣2萬8300元賭資。
57歲陳姓賭場主持人向警方供稱，因年紀已大，無法找到固定工作收入來支付家庭開銷，經朋友慫恿，開設賭場供不特定民眾賭博來抽頭，莊家及閒家每贏1萬元就抽頭300元。
警方現場查獲賭資、賭具、帳冊、點鈔機等證物，訊後依涉犯賭博罪，將陳姓賭場主持人、透天厝屋主、把風人員、賭場會計4人移送南投地檢署偵辦，另22名賭客則依觸犯社會秩序維護法第84條裁罰。1060309
(中央社)
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