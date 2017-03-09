松井玲奈被指變臉大走樣 片商急換宣傳照

松井玲奈海報大走樣，甜美臉蛋不見。(圖／翻攝自松井玲奈IG、日網 )

片商緊急把海報換成側面。(圖／翻攝自日網)

日本女團SKE48前成員松井玲奈，主演的新片《女神大人》宣傳海報近日曝光，不過卻被發現她似乎被修得走樣，甜美臉蛋變得像男人，網友看到都傻眼，而片商也緊急把海報換成側面，以化解這個騷動。

松井玲奈在海報中似乎被P圖過頭，甜美臉蛋變得像男人，眼睛細小到被虧像摔角女選手，在網路引起熱議，而片商過了兩天後，終於把宣傳照換掉，變成側面亮相，以化解她被指大走樣的騷動，不過網友似乎仍覺得臉很奇怪，直呼到底是不是得罪修圖師了。

(中時電子報)