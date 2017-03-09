國民黨主席挺誰？馬英九：誰來找都支持
前總統馬英九表示，這次中國國民黨黨主席選舉，他未支持任何人，「誰來找我，我都去支持」。馬英九說，他希望未當選的人，要幫助當選的人。
大華府僑界8晚間舉行歡迎馬英九晚宴，場面浩大，逾600位僑界人士聚集一堂，迎接首次訪問華府的馬英九。前駐美代表沈呂巡和馬英九恩師丘宏達遺孀謝元元女士也出席8日僑宴。
馬英九在宴會中回覆僑胞提問他對中國國民黨的期許，以及如何重振國民黨時表示，他期許國民黨從前改革、團結、茁壯，步入到再執政。他並主動提到在這次國民黨主席選擇中，未支持任何候選人。
在兩岸關係上，馬英九重申了欲維持現狀，必須回到一中各表的九二共識基礎上。至於川普時代的美中關係和世界局勢，馬英九表示，需要一段時間觀察。
馬英九並回應有關228和蔣介石的責任，表示指出蔣介石在228事件發時是中華民國總統，「當然不可能沒有政治責任」，但到底是負多大責任呢？恐怕還需要進一步探討研究，功過並陳，不宜匆忙斷論。
8日當天，馬英九並會晤了包括-眾議院外交委員會主席羅伊斯（Ed Royce）和哈珀(Gregg Harper)、康若理（Gerry Connolly）,、羅伯茲（Pat Roberts）、曼契（Joe Manchin）、範霍頓（Chris Van Holden），法倫濤（Blake Farenthold）7 位美國參眾議員。
馬英九感謝並請這些美國議員在兩岸關係上繼續支持台灣，並希望他們多幫忙今年5月在日內瓦召開的世界衛生大會（WHA）。馬英九告訴這些美國國會友人，台灣有好山好水好人情，邀請他們有空到台灣。馬英九並攜帶了台客藍的文創作品台灣味小籠包調味罐組合和鳳梨酥，做為伴手禮。
(中時)
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