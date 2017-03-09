台日高樓結盟 台北101與阿倍野大廈簽約開攝影展

台北101董事長周德宇（左起）與近鐵不動產社長赤坂秀今代表雙方簽約。（郭家崴攝）

阿倍野海闊天空大廈今起至4月4日舉辦「最高友好 台北101攝影展」，共展出近30件作品，台北101董事長周德宇（右起）為近鐵不動產社長赤坂秀解說。（郭家崴攝）

台北101董事長周德宇（左二起）與近鐵不動產社長赤坂秀以及雙方吉祥物Damper Baby（左）、ABENO Bear（右）為雙方合作紀念合影。（郭家崴攝）

大阪近鐵百貨總店2樓商場也有攝影作品，包括約2層樓高、台北101曾獲金牌獎的大型影像輸出，台北101董事長周德宇（右起）也與近鐵不動產社長赤坂秀一起參觀合影。（郭家崴）

日本最高樓大阪阿倍野海闊天空大廈，有60層樓高，近年力拚海外觀光。（業者提供）

台北101為推升台、日觀光客交流，今（9日）與日本最高樓大阪阿倍野海闊天空大廈（ABENO HARUKAS）簽約，並於今起至4月4日舉辦「最高友好 台北101攝影展」。有感於陸客來台逐年頓減，今年1、2月又較去年同期減少52％，可說是腰斬再腰斬，於是極力拓展日、韓和東南亞觀光，台北101董事長周德宇說：「台北101要做進擊的巨人，要走出來！」

周德宇今表示，台北101與阿倍野海闊天空大廈有很多相似之處，都是綠建築、有觀景台、辦公樓和購物中心，皆為商業大樓複合經營，希望這次合作不只是最高也是最好、最佳友誼的表現。近鐵不動產社長赤坂秀表示，阿倍野海闊天空大廈昨（8日）成立滿3周年，希望藉由攝影展提高在台灣的知度，也拓展台、陸、韓等地的觀光。

台北101沿續2013以來的台、日觀光友好年活動宗旨，2013、2014年與晴空塔合作、2015年再與東武世界廣場合作，這次與阿倍野海闊天空大廈簽約辦攝影展，則是希望透過地標結盟效益，在關東東京外也拓展關西大阪地區觀光。

根據台北101觀景台觀察，去年1、2月有48.7萬人到訪，今年同期減為37.2萬人，衰退24%。其中衰退最多的就屬陸客，可說是逐年頓減，2015年陸客占比62%、180萬人，去年降為52%、135萬人；去年1、2月陸客有30.5萬人，今年1、2月14.5萬人，衰退52%，等於腰斬再腰斬。

但日、韓、歐美等地卻都有增長，尤以日、韓最明顯。日客2015年占10%、28萬人，去年增為15%、33萬人，今年1、2月再成長6%。而，韓客2015年占9%，去年增為14%。台北101期許去年觀景台到訪總人數達261萬人，今年能持平。

阿倍野海闊天空大廈隸屬於日本近鐵不動產株式會社，與地鐵「大阪阿部野橋」站共構，2014年落成，是300公尺高、地上60層、地下5層的綠建築。觀景台近3年皆有1、200萬到訪人次，去年為159萬人，近鐵不動產株式會社執行董事中之坊健介說，近3年來台、陸、港、韓等觀光客從3％增為10％，今年與台北101合作後期望能提升到20％。

日本最高樓阿倍野海闊天空大廈共60層樓，包含觀景台、飯店、辦公室、美術館與近鐵百貨總店等；百貨營業面積超過10 萬平方公尺（約3萬坪），是目前日本單一賣場面積最大的百貨商場，去年人流超過2000萬。中之坊健介期許在全日本最高樓和營業面積最大的百貨外，2014年大廈落成改裝後消費者在百貨停留時間增加30分鐘，希望能創造日本百貨停留時間最久的成績。

這次，台北101與阿倍野海闊天空大廈合作，在觀景台有攝影展、2樓商場也有台北101曾獲金牌獎的大型影像輸出，可供消費者觀賞、拍照；活動期間因應314白色情人節，同步舉辦「Love Taiwan愛在最高點」拍照活動，凡與台北101攝影展作品或台灣相關的合照上傳的日籍遊客，年底前到台北101觀景台可享9折票價優惠，並有機會抽中華航空大阪-台北來回機票及君品酒店雙人住宿券等浪漫雙人遊台灣好禮。阿倍野海闊天空大廈也預計於3月底到台北101舉辦活動。

此外，台北101除了日本同步進行韓國觀光交流，上月與韓國第一高樓、樂天集團旗下4月3日開幕的首爾天空（暫譯）LOTTE WORLD SEOUL SKY結盟簽約，近期也會積極跟東南亞接軌，拓展泰國、越南和菲律賓的觀光。

(中時)