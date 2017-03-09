周董買6億豪宅寵昆凌 360度景觀盡收台北美翻

周杰倫去年購入「和平大苑」。（圖／取自Mr.J 台灣官方臉書；翻攝自元利建設官網）

和平大苑光大廳就耗資一億。（圖／翻攝自元利建設官網）

周杰倫與昆凌將迎接二寶。（圖／中時資料照片）

天王周杰倫（周董）上月特地挑情人節宣布懷二胎，並打趣說：「媽咪的前世情人到來了」，間接說明昆凌這胎是個小王子，昨(8日)媒體則曝光周董去年買進的「和平大苑」內部裝潢，光門廳就耗資一億，最棒的是起居室有360度絕佳景觀，可將整個大台北盡收眼底。

身價超過50億台幣的周杰倫除了歌唱事業外，近年來更將事業觸角伸及餐飲、潮牌、電競等，可謂人體印鈔機，去年公布的《富比士Forbes》2015年中國名人榜，周董奪下第二名，僅輸給范冰冰，難怪他曾霸氣在演唱會上對歌迷說：「CD聽就好，可以不用買，因為我不是靠這個掙錢。」

去年2月媒體曾報導，周董砸逾6.6億台幣，買下大安區豪宅「和平大苑」，是唯一買下頂樓樓中樓的買家，面積約有268坪，該建設副總經理低調證實，並透露是以友情價賣給周董。昨《財訊》則報導，和平大苑光大廳便耗資一億，請來義大利國寶級大師Lorenzo Tondelli設計，打造出高18米、有如殿堂的豪氣大廳，加上6根希臘神殿式列柱圍繞，使許多初訪的人都為之震懾。

除了身價非凡的大廳，從元利建設官網也可見到景觀美翻的起居室，可遠眺淡水河、新店溪，不論晴雨都可一眼收服整個大台北美景，還有相當雅痞風的奢華客廳，角落空間也可讓周董架設最愛的鋼琴，照片曝光，讓許多網友相當羨慕，直喊：「果然有錢就是任性。」

(中時電子報)