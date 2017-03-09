再給你一次機會 小班、嘉納竟然不離了！
好萊塢銀色夫妻檔班艾佛列克與珍妮佛嘉納，在2015年7月宣告10年婚姻搶救失敗，但放完話後離婚一直是零進度，兩人就在分居的狀況下撐了2年，就在上個月，傳出嘉納終於下定決心開展新生活，遞交離婚申請，沒想到今天《時人》雜誌卻報導，這段糾結12年的關係有了轉機，他們決定再給彼此一次機會。
小班與嘉納在2001年拍攝《珍珠港》認識，2年後合作《夜魔俠》定情，2005年奉子成婚，婚後育有3個子女，曾經相當幸福美滿，然卻在結縭10年後，因小班偷吃辣保姆、嗜賭等原因而分開，據消息人士指出，其實他們在小兒子山繆出生前就打算離婚，但為了小孩，做了好多年的婚姻諮商，加上山繆出生稍微緩和了緊繃的關係，因此多走了幾年，直到2015年6月分居。
而再過3個多月，小班與嘉娜將迎接12年「鏈婚」紀念日，本以為沒救了的夫妻情，竟在這時出現轉機，嘉納的友人透露，她已取消了離婚申請，因為真的很想跟小班一起解決問題，決定再試一次，另有消息人士表示，這是雙方共同的決定，因為夫妻倆深愛著孩子們，孩子們顯然也很愛他們的父母，故復合的機會永遠都在，如今傳出兩人取消離婚，讓親友跟粉絲都相當開心，祝福他們這次能好好解決問題，牽手一輩子。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。