再給你一次機會 小班、嘉納竟然不離了！

日前才爆已遞交離婚申請的嘉納，現傳出有轉機，兩人已取消離婚，決定再給彼此一次機會。(達志影像)

好萊塢銀色夫妻檔班艾佛列克與珍妮佛嘉納，在2015年7月宣告10年婚姻搶救失敗，但放完話後離婚一直是零進度，兩人就在分居的狀況下撐了2年，就在上個月，傳出嘉納終於下定決心開展新生活，遞交離婚申請，沒想到今天《時人》雜誌卻報導，這段糾結12年的關係有了轉機，他們決定再給彼此一次機會。

小班與嘉納在2001年拍攝《珍珠港》認識，2年後合作《夜魔俠》定情，2005年奉子成婚，婚後育有3個子女，曾經相當幸福美滿，然卻在結縭10年後，因小班偷吃辣保姆、嗜賭等原因而分開，據消息人士指出，其實他們在小兒子山繆出生前就打算離婚，但為了小孩，做了好多年的婚姻諮商，加上山繆出生稍微緩和了緊繃的關係，因此多走了幾年，直到2015年6月分居。

而再過3個多月，小班與嘉娜將迎接12年「鏈婚」紀念日，本以為沒救了的夫妻情，竟在這時出現轉機，嘉納的友人透露，她已取消了離婚申請，因為真的很想跟小班一起解決問題，決定再試一次，另有消息人士表示，這是雙方共同的決定，因為夫妻倆深愛著孩子們，孩子們顯然也很愛他們的父母，故復合的機會永遠都在，如今傳出兩人取消離婚，讓親友跟粉絲都相當開心，祝福他們這次能好好解決問題，牽手一輩子。

(中時電子報)